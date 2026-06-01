プライベートでは「無駄な時間」こそが重要！ダラダラするだけで免疫力が上がる理由とは！？【免疫力の話】

プライベートでは「無駄な時間」こそが重要！ダラダラするだけで免疫力が上がる理由

体に休息を与えることで、健康にもプラス

仕事においてもプライベートにおいても、とにかく「スケジュールをぎっしり詰め込まないと不安」という人がいます。たしかに、何も予定がなく、どうしていいかわからずにいる時間は、無駄というように考えることもできるでしょう。

しかし、仕事はともかく、プライベートにおいては、「無駄な時間」こそが重要なのです。

毎日毎日、仕事や家事、プライベートにまであくせくと体を動かしていたら、心が満たされたとしても、体は休息する時間がありません。それでは、疲れが溜まって免疫力も低下していくのです。

さらに、無理に運動の時間などを入れていくと、交感神経が働きすぎるため免疫細胞の働きも落ちてきます。これでは、せっかく有意義なスケジューリングをしたとしても、体力的には「無駄」となってしまうでしょう。

一番大切なのは、適度な休息をとること。「休みの日にダラダラするのはもったいない」と思わずに、土日が休みであれば、そのうち１日は思いっきりダラダラしてみましょう。

また、趣味や旅行などの時間をとって、心身を休ませるのも効果的です。旅行先でもあれやこれやと動き回るのではなく、景色などを見ながらぼーっとする時間をとれば、リフレッシュになります。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』