ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月1日（月）〜6月7日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【蠍座（さそり座）】

今週は、これまで努力してきたことが評価されるタイミング。頑張りが形や数字で表れてくれば、さらにやる気になれるようです。何か大きな物を買うこともありそう。先まで見据えて、理想的なものを選ぶようにすると良いでしょう。

★ワンポイントアドバイス★

読書を習慣化するなど、自分の心と向き合うような時間をつくると◎ ちょっとしたことでイラッとしてしまう場合は、食事を変えてみるのもアリ。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

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