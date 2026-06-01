１日の東京株式市場は売り買い交錯もやや買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３３円高の６万６３６３円と続伸。



足もと日経平均は目先スピード警戒感からの利益確定売り圧力は意識されるが、下値では押し目買いニーズが強い。前週末の米国株市場ではＮＹダウが３日続伸したほか、主要３指数いずれも堅調で最高値街道を併走している。ＷＴＩ原油先物価格の下落を背景に日米ともに長期金利の低下が続いていることも株式市場にはポジティブ材料となりやすい。なお、取引時間中は米国とイランの和平交渉に関するニュースフローに影響を受ける展開も想定される。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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