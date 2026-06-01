ドル円理論価格 1ドル＝159.88円（前日比+0.23円） ドル円理論価格 1ドル＝159.88円（前日比+0.23円）

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ドル円理論価格 1ドル＝159.88円（前日比+0.23円）



割高ゾーン：160.34より上

現値：159.40

割安ゾーン：159.41より下



過去5営業日の理論価格

2026/05/29 159.65

2026/05/28 159.69

2026/05/27 159.58

2026/05/26 158.46

2026/05/25 158.57



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

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