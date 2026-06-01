ダンスボーカルユニット「Lead」古屋敬多（37）が5月31日、所属事務所を退所し、Leadとしての活動を終了と発表した。この発表に伴い、w-inds.千葉涼平とのOPENREC.tv「ちばふるや」が新規コンテンツの更新を終了すると発表した。

古屋は、心身の不調により精神的に不安定な状態が続いていたことから、昨年9月より活動を休止し、静養を続けてきた。だが31日、所属事務所が「活動再開を目標に、専門医療機関での診療を受けながら回復に向け療養を続けてまいりましたが、本人とも話し合いを重ねた結果、今後は自身の心身と生活を大切にしていきたいという意思を尊重し、このような結論に至りました」と活動終了を発表した。。

この発表を受け、w-inds.千葉涼平とのOPENREC.tv「ちばふるや」が新規コンテンツの更新を終了。「チャンネル開設以来、温かく応援してくださったすべての皆様に、心より感謝申し上げます」と感謝を伝え「これまでに公開したアーカイブ動画につきましては、有料サブスクリプションプラン(月額880円)にご加入いただくことで引き続きご視聴いただけます」と呼びかけた。

ファンからは「ずっと何度も見に行きます」「悲しい」「とても悲しいですが、お知らせありがとうございます。

ちばふるやの更新があるのが楽しみで、いつも仕事終わりにうきうき観ていました。涼平くんと敬多くんが気にやむことのないよう、ファンにアーカイブを残してくれたことに感謝して、これからも何度も見返します」「やっぱり終了か……」とさまざまな声が上がった。