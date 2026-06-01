ヤクルトは鬼門の5月で貯金を5つ増やし、単独首位で6月を迎えることとなりました。

5月最終日の31日は、楽天に2-1で勝利。前日プロ初の3安打猛打賞を記録したモンテル選手が5回に勝ち越しタイムリーを放ち、投げては奥川恭伸投手が7回1失点の力投。8回は星知弥投手、9回は清水昇投手のリレーで1点差勝負を制しました。

昨季の5月は連勝が一度もなく5勝18敗1分と大苦戦。また2024年も7勝14敗3分、2023年も6勝17敗1分と3年連続大きく負け越していましたが、今季は鬼門で貯金を5つ増やし、同率首位で並んでいた阪神がロッテに敗れたこともあり、単独首位で6月を迎えます。

昨年最下位に沈んだチームは、池山隆寛新監督のもと春先から快進撃。5月は調子がいい選手が入れ替わりでけん引しました。4月末から5月頭の9連戦では、1軍に上がってきたばかりの内山壮真選手が一時打率4割超えと圧倒的な存在感でチームを引っ張りました。

5月中盤からはその内山選手が調子を落としますが、後半にかけては支配下昇格となったばかりのモンテル選手が躍動。楽天との3連戦では、29日に2安打、30日はプロ初の3安打を放ち、31日は決勝タイムリーと勝利に貢献。23日に今季1軍初出場となってから7試合で15打数8安打の打率.533をマークしています。

投手陣も奮闘。先発陣では山野太一投手がリーグトップ7勝で、松本健吾投手、高梨裕稔投手も5勝と3本柱を形成。好調な5月も支えました。

また守護神キハダ投手は、直近で3戦中2試合で失点も、20試合で防御率0.90、14セーブを記録。30日の楽天戦では4点差でマウンドに上がり、味方の守備の乱れから、1点差に迫られますが、謝る仲間に「落ち着け！あとアウト1つだ」とばかりに頼もしく指を立て、最後は2アウト満塁の大ピンチを三振に抑えました。

翌31日は30球以上を投げたこともあり、1点差の9回を清水昇投手に託されましたが、きっちり無失点でセーブを記録。競い合い、チーム全員で助け合うまさに“池山スワローズ”の真骨頂でした。

6月は2日から本拠地で6連戦。ここまで交流戦4勝2敗としているロッテ、日本ハムを迎え撃ちます。