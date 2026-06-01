ナトコ<4627.T>が５連騰し年初来高値を更新している。５月２９日の取引終了後に発表した４月中間期連結決算が、売上高１１５億１４００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益８億６４００万円（同３３．５％増）、純利益６億５９００万円（同８４．１％増）と大幅増益となり、従来予想の営業利益６億８０００万円を大きく上回って着地したことが好感されている。



ファインケミカル事業でパソコンやスマートフォンのアクセサリー向けコーティング剤の需要が増加したことに加えて、中東情勢の先行き不安から塗料事業における３～４月の受注が増加したことが上振れの主な要因としている。なお、中東情勢の先行きなどの不確定要素が多いため、２６年１０月期通期業績予想は、売上高２３０億円（前期比３．３％増）、営業利益１４億５０００万円（同３．７％増）、純利益１０億円（同１２．１％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS