宇多田ヒカル×甲本ヒロトがコラボ！「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」リリース決定

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宇多田ヒカルが、甲本ヒロトとの新バージョン楽曲「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」をリリースすることが決定。6月24日リリースの、7インチアナログレコード盤に収録される。

■宇多田ヒカルサイドからのオファーで実現

リリースから約1ヵ月が経ち、各配信チャートやラジオオンエアなどで上位にランクインしている宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」。SNS上でも「全てが凄い。大好きやわ。」「明るい曲調の気で聴いてるのになぜかグッときて泣きそうになる…」と盛り上がりを見せている。

そんななか、甲本ヒロトをゲストに迎えた、「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のリリースが決定。今回のコラボレーションは、甲本ヒロトへの宇多田ヒカルサイドからのオファーで実現した。

「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」は、すでにアナウンスされている、6月24日リリースの7インチアナログレコード盤に収録。同日に各配信サイト・ストリーミングサービスでもリリースとなり、その収録曲も発表された。

また同時に、「パッパパラダイス-EP」の配信予約キャンペーンもスタート。6月1日より6月23日23時59分まで参加でき、iTunesのプレオーダーより参加で、抽選で100名に「オリジナルステッカー」を、AppleMusic /Spotify/Amazon Musicより参加で「オリジナル待ち受け画像」がプレゼントされる（iTunesからの参加でも待ち受け画像をプレゼント）。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL EP『パッパパラダイス』

＜収録曲＞

パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト

パッパパラダイス

パッパパラダイス (Instrumental)

2026.06.24 ON SALE

ANALOG「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

■関連リンク

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/