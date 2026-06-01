1日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比4.4％減の784億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.8％減の565億円となっている。



個別ではグローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ <2244> 、上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） <1578> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＮＡＳＤＡＱ１００ <2087> 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> など86銘柄が新高値。上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、日経平均ベア上場投信 <1580> など15銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント <396A> が6.11％高、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> が5.95％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が4.98％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> は4.86％安、ＮＥＸＴ 自動車・輸送機 <1622> は3.45％安、ＮＥＸＴ 電力・ガス電力・ガス <1627> は3.04％安と大幅に下落している。



日経平均株価が269円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金390億5300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金365億7100万円も上回っている。



その他の日経平均ETFでは楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が39億1600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が37億8700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が25億300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が22億9300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億100万円の売買代金となっている。



株探ニュース