―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の5月28日から5月29日の決算発表を経て6月1日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4369> トリケミカル 　東Ｐ 　 +16.87 　　5/29　　　1Q　　　 51.52
<6228> ＪＥＴ 　　　　東Ｓ 　 +12.39 　　5/29　本決算　　　　　－
<4627> ナトコ 　　　　東Ｓ 　 +10.48 　　5/29　　上期　　　 90.33
<7247> ミクニ 　　　　東Ｓ　　 +7.40 　　5/29　本決算　　　　4.79

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6月1日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース