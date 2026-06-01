漫画家・森川ジョージ、新たな『ガンプラ』制作 さまざまな角度で撮影「色々いじってみた」
漫画『はじめの一歩』で知られる漫画家・森川ジョージ氏が、自身のXを更新し、自作のガンプラコレクションを紹介した。
【写真】塗装上手すぎ！森川ジョージ氏が制作した『ガンプラ』たち
定期的にガンプラ写真を投稿しているが、今回は「【ララァスン専用モビルアーマー】色々いじってみたのだけどカウルをかぶせたら素組とほぼ同じ」と、さまざまな角度で撮影した写真を複数枚アップ。
制作のこだわりも明かし、「センスのないスジボリと塗装のせいで上から見るとアカピッピミシミシガメ 亀の甲羅や蜂の巣の構造は耐久性抜群なんだけど…このキットは小さいからますます亀に見える」「着陸用の足は接着してしまったのでそのまま」と伝えた。
最後に「箱絵と何か違うなあと思っていたのだが、背後のゲルググと手前のキャラがいないせいだとわかったので再度撮影。そして完全一致」とつづった。
【写真】塗装上手すぎ！森川ジョージ氏が制作した『ガンプラ』たち
定期的にガンプラ写真を投稿しているが、今回は「【ララァスン専用モビルアーマー】色々いじってみたのだけどカウルをかぶせたら素組とほぼ同じ」と、さまざまな角度で撮影した写真を複数枚アップ。
制作のこだわりも明かし、「センスのないスジボリと塗装のせいで上から見るとアカピッピミシミシガメ 亀の甲羅や蜂の巣の構造は耐久性抜群なんだけど…このキットは小さいからますます亀に見える」「着陸用の足は接着してしまったのでそのまま」と伝えた。
最後に「箱絵と何か違うなあと思っていたのだが、背後のゲルググと手前のキャラがいないせいだとわかったので再度撮影。そして完全一致」とつづった。
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