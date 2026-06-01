映え度120%ーーーッ♡【スタバ】の「新作ドリンク」に注目

【スターバックス】にいちごのシーズンが到来！ ミルク系とフラペチーノ®の「新作ドリンク」が登場中です。華やかな見た目もポイント。眺めているだけで気分が上がり、思わず写真に収めたくなるかも。今回はそんな新作ドリンクをご紹介します。マニアのカスタムメニューもぜひ試してみて。

バイカラーが映える一杯

アイスで味わえる、暑い日にごくごくと飲めそうな「ごろっと イチゴ ミルク」。カップの底面にはごろっとしたいちご果肉を加えた、2色が映える仕上がりです。上の層はミルクとシロップをブレンドしており、ほんのりと甘みを感じられて癒されるかも。

ホイップをプラスすればパフェのような華やかさに！

「ごろっと イチゴ ミルク」にトッピングはありませんが、@j.u_u.n__starbucksさんのように「ホイップ追加」して「エクストラホイップ」をカスタムするのも良さそう。華やかさがアップした、パフェのようなビジュアルの仕上がりです。ホイップが加わった分、まろやかでコクのある味わいに感じられるかも。キャラメルソースやチョコレートソースをかければ、より贅沢感が増しそうです。

チョコチップ入りで飲み応えもアリ！？

チョコチップを加えた「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」。食感と共に飲み応えが感じられそうです。こちらにはストロベリーソースが入っており、マーブルのような色合いが映える一杯に仕上がっています。天面にホイップクリームとチョコレートソースをトッピングした華やかさもポイント。リッチな味わいが楽しめそうです。自分へのご褒美にも選びたくなるかも。

チョコ感がアップした一杯でより贅沢に！

「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」を「チョコレートチップ多め」「チョコレートソース多め」にした@lovesweetsmacaronさんのカスタムに注目。より飲み応えが感じられそうです。天面のチョコレートソースは存在感が増し、ホイップクリームとのコントラストが映える贅沢な仕上がり。より一層チョコチップの食感も楽しめ、最後まで飽きずに飲めるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ayumin0220stb様、@j.u_u.n__starbucks様、@lovesweetsmacaron様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino