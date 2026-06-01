韓国鉄鋼業界1位と2位のポスコと現代製鉄が、労組と賃金・団体協約を控えていたり交渉を始めている。

業界筋によると、ポスコ労組は先月20日に基本給7．1％引き上げなどの内容を盛り込んだ交渉要求案を使用側に送った。双方は早ければ今月初めに本格的な協議に入る見通しだ。

労組は最近半導体業界で広がっている「営業利益N％成果給」を要求することはなかったが、協力会社社員の直接雇用問題が対立の火種として残っている。労組はポスコが協力会社の社員約7000人を直接雇用することに反発し中央労働委員会に調停を申し込んでいる。

中央労働委員会の行政指導処分で争議権確保は不発に終わったが、労組は賃金団体交渉過程で直接雇用問題も議論するという立場だ。先月末には争議対策委員会も立ち上げた。

現代製鉄労使は先月8日の顔合わせから27日まで4回にわたり交渉を進めた。労組は昨年比で成果給150％の引き上げなどを要求している。

労組は4回目の交渉まで使用側が何の案も提示していないとして次回交渉から組合員の目の高さに合う案を提示するよう要求した。次の交渉は2日に開かれる。

労働組合および労働関係調整法改正案（労働組合法2・3条改正）の施行で下請けに対する元請けの責任が強化された中で下請け労組の交渉要求も残っている。

仁川（インチョン）地方労働委員会は4月、現代製鉄の下請け労組間の交渉単位を分離しなければならないと判断した。下請け労組が交渉単位を別にして元請けとそれぞれ交渉できるようにしたのだ。

現代製鉄は現在、中央労働委員会に再審を請求した状態だ。現代製鉄側は「改正労組法施行初期段階であるだけに基準や手続きを明確にするための次元で請求したもの」と話した。

ポスコもやはり慶尚北道（キョンサンブクド）地方労働委員会から交渉単位分離決定を受けて再審手続きを踏んでいる。