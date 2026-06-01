イランのペゼシュキアン大統領が革命防衛隊に国政主導権を奪われたとして辞表を提出したという外信報道が出て波紋を呼んでいる。これに対しイラン政府はすぐに事実でないとして全面否定した。

英ロンドンに拠点を置く反政府性向メディア「イランインターナショナル」は先月31日、匿名の消息筋の話としてペゼシュキアン大統領が最高指導者のモジタバ師に辞任書簡を送ったと報道した。

米フォックスニュースなど主要外信もこの報道を引用して関連ニュースを緊急打電した。

報道によると、ペゼシュキアン大統領は書簡を通じ自身と政権が国の重大な意志決定過程から完全に疎外されたと吐露したという。

国家運営構造が正常な公式手続きを逸脱しており、これによって生じた権力の空白を革命防衛隊内の強硬派と特定指揮官グループが掌握し核心国政事案を統制しているということだ。

彼はこのような非正常な状況では大統領に付与された法的責務を遂行し政府を正常に導くことは不可能だとして最高指導者室に即時辞任承認を要請したという。

イランインターナショナルは「今回の事態はイラン権力最上層内部の深い亀裂を見せる証拠。この数カ月間に政府と軍・安全保障機構の間の累積した対立の中で革命防衛隊が大統領の権限を持続して縮小してきた」と分析した。

こうした報道が拡散するとイラン政府はすぐ火消しに乗り出した。

イラン政府報道官は自身のSNSを通じ「現在の厳しい条件の中でもペゼシュキアン政権は民生安定と国家的課題解決に向け全力を尽くしている。イランは国民的団結と共感を基に前進するだろう」と明らかにし辞任説を事実上一蹴した。

一方、辞任説が広がった当日、ペゼシュキアン大統領の公式SNSアカウントには複雑な心境を反映したような投稿が上がり目を引いた。

彼は「巨大な挑戦に対抗することは苦難なくして不可能だ。この険しい道はただ社会的認識と大衆的協力だけで突破でき、直面した実状を国民に透明に説明し社会全般が問題解決に参加しなければならない」と言及した。

続けて「われわれが向き合った共同の苦痛は決して各自別々に治ることはない」ともした。