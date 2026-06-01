【付録】「トートバッグ・ワンワンショルダーポーチ」が付いてくる！ 『NHK いないいないばあっ！ 30TH ANNIVERSARY 限定親子バッグ』が6月2日発売
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『NHK いないいないばあっ！ 30TH ANNIVERSARY 限定親子バッグ』（宝島社）の「笑っちゃうほど大きいトートバッグ」「ワンワンショルダーポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月2日に発売される『NHK いないいないばあっ！ 30TH ANNIVERSARY 限定親子バッグ』（税込3685円）。付録として、「笑っちゃうほど大きいトートバッグ」「ワンワンショルダーポーチ」が付いてきます。
放送30周年を記念した特別な親子バッグセットです。大人が使える「笑っちゃうほど大きいトートバッグ」と、お子さんにぴったりの「ワンワンショルダーポーチ」の2点セットで、親子でおそろいのコーデが楽しめます。ワンワン＆ぽぅぽのデザインがあしらわれており、おでかけのたびにお子さんのテンションが上がること間違いなしです。
誌面には1996年の放送スタートから2026年で30周年を迎える番組の歴史をたどる番組ヒストリーや、おともだち紹介を収録。ワンワンとぽぅぽのぬりえコーナーも掲載されており、0歳の赤ちゃんから親子一緒に楽しめる内容になっています。バッグとあわせて、30周年アニバーサリーイヤーの記念にぜひ手元に置いておきたい一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『NHK いないいないばあっ！ 30TH ANNIVERSARY 限定親子バッグ』の「笑っちゃうほど大きいトートバッグ」「ワンワンショルダーポーチ」が見逃せない！
宝島社から6月2日に発売される『NHK いないいないばあっ！ 30TH ANNIVERSARY 限定親子バッグ』（税込3685円）。付録として、「笑っちゃうほど大きいトートバッグ」「ワンワンショルダーポーチ」が付いてきます。
親子でおそろいが嬉しい！ワンワン＆ぽぅぽのオリジナルデザイン
放送30周年を記念した特別な親子バッグセットです。大人が使える「笑っちゃうほど大きいトートバッグ」と、お子さんにぴったりの「ワンワンショルダーポーチ」の2点セットで、親子でおそろいのコーデが楽しめます。ワンワン＆ぽぅぽのデザインがあしらわれており、おでかけのたびにお子さんのテンションが上がること間違いなしです。
放送30年の歴史が詰まった保存版！ぬりえや番組ヒストリーも収録
誌面には1996年の放送スタートから2026年で30周年を迎える番組の歴史をたどる番組ヒストリーや、おともだち紹介を収録。ワンワンとぽぅぽのぬりえコーナーも掲載されており、0歳の赤ちゃんから親子一緒に楽しめる内容になっています。バッグとあわせて、30周年アニバーサリーイヤーの記念にぜひ手元に置いておきたい一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)