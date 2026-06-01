日本人の約4割はお酒に弱い！お酒に強い人と弱い人の違いとは！？【肝臓の話】

日本人の約4割はお酒に弱い！お酒に強い人と弱い人の違いとは

日本人の約４割はお酒に弱いという事実

お酒に強い人と弱い人がいますが、これはなぜなのでしょうか？ 実はこれを決めるのは遺伝子であることがわかってきました。

体内に入ったアルコール（エタノール）は肝臓に運ばれ、２段階の分解を経て無毒化されます。第１段階では、アルコール脱水素酵素（ＡＤＨ）によってアセトアルデヒドに分解され、第２段階では、アルデヒド脱水素酵素（ＡＬＤＨ）によって、無毒の酢酸に変化し、最終的に炭酸ガス・水・熱となります。

アルデヒド脱水素酵素は６種類ありますが、そのうちの２型アルデヒド脱水素酵素（ＡＬＤＨ２）がお酒に強いか弱いかを決めるポイントとなります。ＡＬＤＨ２の遺伝子には、アルコール分解能力の高いＮ型、能力が低下したＤ型の２種類が存在することがわかっています。

人間は両親からひとつずつ遺伝子を受け継ぐので、ＮＮ型・ＮＤ型・ＤＤ型の３タイプが存在することになります。

アルコール分解能力はＮＮ型が最も高く、ＮＤ型はその16分の１、ＤＤ型はほとんど失われてしまっているのです。

日本人の場合、約４割がＮＤ型かＤＤ型と考えられています。つまり、日本人の多くが遺伝的にお酒に強くありません。顔がすぐ赤くなる人は、ほぼＮＤ型かＤＤ型ですので、お酒に弱いという自覚が必要です。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』