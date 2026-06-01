◆米大リーグ アスレチックス８―１３ヤンキース（３１日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）

ヤンキースが敵地でアスレチックスと対戦し、３回に１３得点を挙げて快勝した。

０―３で迎えた３回の攻撃は以下の通り。

ボルピ安打、シューマン四球、ウェルズ四球、ゴールドシュミット適時内野安打（１点目）、ライス２点適時二塁打（３点目）、ジャッジ中前適時打（４点目）、ベリンジャー右前打、カバジェロ押し出し四球（５点目）、グリシャム２点適時打（７点目）、ボルピ中前適時打（８点目）、シューマン２点適時二塁打（１０点目）、ウェルズ四球、ゴールドシュミット見逃し三振（１アウト目）、ライス２点適時三塁打（１２点目）、ジャッジ空振り三振（２アウト目）、ベリンジャー右前適時打（１３点目）、カバジェロ右前打、グリシャム右飛（３アウトチェンジ）。

この回だけのスタッツは１３得点１１安打４四球４盗塁。打者１８人でア軍投手は３人で７５球を投げ、４３分を要した。

ヤンキースの１イニング最多得点は１９２０年７月６日のナショナルズ戦５回に挙げた１４点で、これが球団史上２位。初アウトまで１２人の出塁は、１９６１年以後の球団拡張期で２００９年５月７日のレッドソックス以来で、３球団目のタイ記録。本塁打なしの１３得点は２４年３月２８日のダイヤモンドバックスが１４得点して以来、５球団目だった。

ヤ軍は３回以外は無安打で、１イニングだけで安打が記録された試合では、この日の１１安打が１９６１年以後の球団拡張期で最多という珍記録となった。

１７本塁打でア・リーグの本塁打数トップを争うＡ・ジャッジ外野手は４打数１安打１打点で６戦連続ノーアーチ。４月は１０本塁打だったが、５月は５本と半減して大幅にペースを落として終了した。