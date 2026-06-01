歌手の工藤静香（56）が1日、自身のインスタグラムを更新。ツアー千秋楽の“キラキラ”ピンクドレス姿を披露した。

「温かいスタンディングオベーションの中、東京公演をもちまして、プレミアムシンフォニックコンサートツアーが無事に千秋楽を迎えることができました」と報告。

白のドレス姿などの写真をアップし「各地の会場へ足を運んでくださった皆さま、温かい拍手とご声援を本当にありがとうございました」などと感謝。

「皆さまからいただいた温かいお気持ちを力に変え、来年のシンフォニックコンサートでは、さらに良い時間をお届けできるように頑張ります！このツアーに関わってくださったすべての皆さまへ、心からの感謝を込めて。本当にありがとうございました」とつづり、スタイリスト @nagasawamika ドレス @elisabettafranchi ジュエリー @tasaki_intl」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「キラキラドレス素敵でした」「衣装もキラキラしてスリット部分から見える細い足がとてもセクシーでした」「とても美しい」「とても素敵なドレスで千秋楽にぴったりなお衣装でした」「エレガント しーちゃん美しいです」などの声が寄せられている。

工藤は2000年12月5日にSMAPのメンバー、木村拓哉と結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。インスタでは、手料理や愛犬たちの写真を度々アップしている。