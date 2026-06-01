モデルで女優のカーラ・デルヴィーニュが、2枚のシングルで歌手デビューを果たした。モデルとしてキャリアをスタートした後、女優としても活躍してきたカーラが、「I Forgot」と「Out of My Head」の2曲で、ミュージシャンとしてのデビューを果たした。このデビューに際して、エミー賞も受賞している撮影監督のジェシカ・リー・ガニエ氏による約7分間の短編映画も公開されている。



【写真】女優としても成功 カーラ・デルヴィーニュの迫真の演技

今夏に発売予定のデビューアルバムからの先行シングルとなるこの2曲。ミュージシャンのボン・イヴェールやロックバンドのナイン・インチ・ネイルズ、シンガー・ソングライターのチャーリーxcxらとのコラボで知られるプロデューサーのBJバートン氏らが参加した「I Forgot」は、ダークでエクスペリメンタル寄りな仕上がりとなっている一方、「Out of My Head」はトリップ・ホップからドラムンベースへと移行するサウンドが展開されている。



6月からはツアーもスタートするカーラは、ベルリン、バルセロナ、ロンドン、パリなど、ヨーロッパを回った後、ロサンゼルスやニューヨークをはじめとしたアメリカでの公演が予定されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）