◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に先発し、６回途中で１０４球を投げ、メジャー自己最多タイの１０三振を奪うなど、４安打無失点の好投を見せて、５勝目（４敗）を挙げた。今季最速の９８・２マイル（約１５８・０キロ）をマークし、防御率は２・８６となった。

山本は「今週は練習から、コンディションよく投げられていたので、今日もマウンドに上がって、自信を持って投げていくことができた。しっかり強いボールを投げられていたので、ちょっと細かいコントロールはあまりうまくできていない球が多かったですけど、しっかり思い切って投げ込んでいけたのでそれがうまくアウトになったり、ファウルになったりよかったかなと思います」と納得だった。

初回は２三振を奪うなど、３者凡退の好発進。２三振はいずれもボール判定だった決め球が「僕はすごく好きなシステム」というＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）チャレンジによって判定が覆ってストライクになった。２回は先頭のマーシュに四球を与えるも走塁ミスもあって３人で抑えた。

１点のリードをもらった３回は、先頭のリアルミュートに死球も２死一塁でシュワバーからカーブで空振り三振。２点リードとなった４回には先頭のターナーに初安打を許すなど、２安打を浴びたが、２死一、二塁でストットを左飛に打ち取った。５回も２安打を浴びて１死二、三塁でシュワバー、ターナーを連続三振。６回は四球、三振で球数が１０４となり、降板した。

メジャー自己最多タイの１０三振を奪った一方で、２回からは５イニング連続で先頭の出塁を許した。それでも、「うまくコントロールしきれてはなかったけど、その分ボールの強さがあった」と、メジャートップ２２本塁打のシュワバーから３三振を奪うなど要所を締める粘投で今季初めて無失点で投げ終えた。打線も２回から８回まで７イニング連続で得点を奪うなど、効果的に得点を加え、ロバーツ監督の５４歳の誕生日に勝利を届けた。

「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、右前安打、空振り三振、左飛、右飛、右前安打の５打数２安打だった。