◇ア・リーグ ブルージェイズ5−9オリオールズ（2026年5月31日 ボルチモア）

ブルージェイズのへスス・サンチェス外野手（28）が、前代未聞の「キャッチボール」トラブル、負傷交代について試合後に真相を激白した。

敵地オリオールズ戦の6回の守備中。サンチェスがプレーの合間に、右翼席の少年からボールを投げ込まれ右手首に直撃。その場で負傷交代した。

サンチェスはプレーの合間のブレイクのときにちょっとしたコミュニケーションがあったことを認め、「彼らと遊ぼうとか、ボールを投げ合おうとかしたわけではない。ただ、自分が相手を見たときにグラブを上げたので、向こうがボールを欲しがっていると思ったのかもしれない」と明かした。

ボールは、サンチェスがグラウンド方向を向いたときに不意を突く形で同箇所に直撃した。サンチェスは一瞬座り込み、その後右手首を抑えながらトレーナーの診断をその場で受ける事態となった。

シュナイダー監督もベンチを飛び出し、困惑しながら同選手に近寄ったが、結局負傷交代。オリオールズの球団公式発表によると、該当ファンは退場処分を受けた。

だがサンチェスは、「完全に誤解が生じたが。誰に対しても悪く言うことはない」と語気を強めた。

指揮官も試合後にこの件について取材対応。「球場では何が起こるかわからない。12歳の少年だと聞いた。ちょっとふざけ合って（両者間で）“キャッチボールしよう”という雰囲気になったようだが…。あんな光景は初めて見た。サンチェスは右手首のレントゲン検査を受けて、陰性だった。でも直後は手を握るのもつらそうだったので、交代させた」と話した。

誰もが想像できぬ展開から負傷交代に展開する異例事態。チームも5―9で敗れて後味の悪い一戦となった。