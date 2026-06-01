台風第６号（チャンミー）は、１日は強い勢力で沖縄地方、奄美地方にかなり接近し、その後、３日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

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［気象概況］

台風第６号は、１日４時には宮古島の南東にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

■今後の動きは



台風は、１日は発達しながら沖縄の南を北上し、強い勢力で沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、進路を次第に東よりに変え、３日にかけて、本州の南岸を東よりへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。

また、前線が、南西諸島付近から日本の南にのびています。この前線は、２日朝にかけて、台風の北側から北東側を北上して西日本に進み、その後３日にかけて、西日本から東日本の南岸を通って日本の東に進むでしょう。

台風本体と前線の影響で、断続的に非常に激しい雨や激しい雨が降り、南西諸島、西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に、総降水量が多くなる見込みです。



［風の予想］



南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、猛烈な風が吹く見込みです。

１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 ３０メートル（４５メートル）

沖縄地方 ３５メートル（５０メートル）

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 ３５メートル（５０メートル）

沖縄地方 ３５メートル（５０メートル）

近畿地方 ２３メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４５メートル）

九州北部地方 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿地方 ３０メートル（４５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４５メートル）

関東甲信地方 ３０メートル（４５メートル）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）



［波の予想］



南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。

１日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 ９メートル うねりを伴う

沖縄地方 １０メートル うねりを伴う

２日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 １０メートル うねりを伴う

沖縄地方 ８メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ６メートル うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ９メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ５メートル うねりを伴う

関東甲信地方 １０メートル うねりを伴う

東海地方 ８メートル うねりを伴う



［雨の予想］



南西諸島、西日本、東日本太平洋側では、非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

１日６時から２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

中国地方 １００ミリ

四国地方 ８０ミリ

九州北部地方 １００ミリ

九州南部・奄美地方 ３００ミリ

沖縄地方 ３００ミリ

その後、２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

中国地方 ８０ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部・奄美地方 ３００ミリ

関東甲信地方 １００ミリ

東海地方 ４００ミリ

近畿地方 ３００ミリ

その後、３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 ２００ミリ

［防災事項］



沖縄地方と奄美地方では、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。南西諸島では２日にかけて、西日本太平洋側では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波にも厳重に警戒してください。

南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、東日本では３日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日は、海岸や河口付近の低地での高潮による浸水や冠水に注意・警戒してください。