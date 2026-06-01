「山形県住みます芸人」のソラシド・本坊元児が5月31日、麒麟・川島明のTBSラジオ「イースト駅前クリニックPRESENTS川島明のねごと」内で結婚したことを発表した。同27日には「見取り図」リリーが冠ラジオ内で今川菜緒アナウンサーと結婚するなど、お笑い芸人の結婚が相次いでいる。

本坊の結婚に際し、事務所は「芸人の皆様、スタッフや関係者の皆様、そして今まで僕の不幸を笑ってくれた皆様にご報告です。先日、結婚いたしました。お相手は先日までお付き合いしていた方です」とする本坊のコメントを発表。「もうこれで不幸ではなくなったので、可哀想で笑うのはやめていただき、これからは自虐じゃない笑いを届けて参りますので、どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます」とちゃめっ気たっぷりに呼びかけた。

同27日深夜には、「見取り図」のリリーが、TBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」に生出演した際に、今川アナと結婚を電撃発表。週刊誌報道からのゴールインに、祝福の声が相次いだ。

同8日には、お笑いコンビ「カベポスター」の永見大吾が自身のX“裏アカウント”で異例の結婚発表。ユーモアあふれる発表が話題を集めた。

3月には「もう中学生」がタレントの恵理との結婚を発表。同25日には「ネルソンズ」青山フォール勝ちがTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）内で交際13年の彼女にプロポーズし、入籍していた。

おめでたい報告が続くお笑い界に、ネット上では「今年入ってからの結婚ラッシュすごい」「芸人の結婚ラッシュめでたい」「芸人さん結婚ラッシュ来てる」「お笑い芸人の男性に結婚ラッシュ」「芸人さん結婚ラッシュかなんかですか…？私も流れに乗りたい」と喜ぶ声が多く上がった。