◇ナ・リーグ ドジャース9―1フィリーズ（2026年5月31日 ロサンゼルス）

ドジャースは5月31日（日本時間6月1日）、本拠でのフィリーズ戦に快勝し、5カード連続の勝ち越しを決めた。先発の山本由伸投手（27）は5回1/3を4安打無失点と好投し、今季5勝目をマーク。メジャー自己最多タイとなる10奪三振を奪い、防御率も2.86にまで良化した。

圧巻の奪三振ショーだった。初回、両リーグトップ22本塁打を記録している先頭のシュワバーは内角低めのシンカー、3番ハーパーは外角低めのカットボールで見逃し三振。いずれも最初はボールと判定されたが、捕手ラッシングのABS（自動投球判定）チャレンジでストライクに覆った。絶妙な制球力にドジャースタジアムは沸き返る。山本は「いいところにいった感じがしていたので、チャレンジしてくれて凄くよかったです」と“相棒”への感謝の言葉を口にした。

3回までは無安打投球。4回2死一、二塁とこの日初めて得点圏に走者を背負った場面では6番のストットを97.2マイル（約156.4キロ）直球で左飛に仕留めて切り抜けた。5回1死二、三塁のピンチも集中力でしのいだ。シュワバーを97.5（約156.9キロ）直球で空振り三振、続くターナーはシンカーで見逃しの3球三振に仕留めた。強力打線に対して慎重に攻めていった結果、球数がかさみ、6―0の6回1死一塁の場面で降板とはなったが、ベンチへ戻る際には5万677人のファンから盛大なスタンディングオベーションを受けた。

山本は「うまくコントロールしきれてはなかったですけど、その分ボールの強さがあったので、こういう結果になったかなと思います」と投球全体を振り返った。「今週の練習からコンディション良く投げられたので、今日もマウンドに上がって、自信持って投げることができました」としたうえで「内容もどんどん良くなってますし、今日は6回途中で交代になりましたけど、次は今日を反省して、より良いピッチングができるように頑張りたいです」とさらなる向上への手応えを口にした。