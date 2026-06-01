現役看護師でグラビアアイドル、ラウンドガールなど多岐にわたって活動する桃里れあ（26）が1日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートのメイドコスチューム姿を披露した。

「おはよ〜昨日ファンティアのメッセージで商品のお知らせしたらたくさんの人がお迎えしてくれた おすすめ商品みてね〜」とつづり、セパレートのミニスカ・メイドコスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「いつも美しい」「可愛い〜」「メイドコスのれあちゃ、かわいい」「茶髪ロングヘア＆チェック柄メイドコスプレ姿可愛い過ぎるよ、れあちゃん」「今日もかわいい」などの声が寄せられている。

桃里は、看護師として働きながらグラビアアイドルとして活動。25年にスーパーGTに参戦するチーム「JLOC」でレースクイーン、今年度は「KNOCKOUTガールズ」としてラウンドガールも務めている。埼玉県出身で、公式プロフィルは身長1メートル64、スリーサイズはB89・W58・H90。足のサイズは24・5センチ。趣味はアニメ、漫画、ゴルフ、麻雀。