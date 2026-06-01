寝具は洗ってる？！マイナスのエネルギーを吸いとり良い睡眠に導くおススメ素材の寝具とは？【ヤバい風水】

寝具は洗ってる？！マイナスのエネルギーを吸いとり良い睡眠に導くおススメ素材の寝具とは

ヤバい！洗ってなくて湿っぽい寝具

最近いつ寝具を洗いましたか？

ジトーっと湿ったしばらく洗っていないシーツやカバーは、寝ているときの汗だけではなく、悪い気をたくさん吸収しています。

一方、きちんと洗いたてのシーツは、あなたの中のマイナスのエネルギーを吸いとってくれてよい睡眠に導いてくれます。

寝具は乾きも早く汗もしっかり吸収してくれる、綿・麻素材がおすすめ。

肌ざわりが心地よいものを選ぶとよいでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。