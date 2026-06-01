今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月1日（月）〜6月7日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月1日（月）〜6月7日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は、用事が多く忙しい日々を過ごすことになりそう。心の余裕がなくなると、感情的になってしまいそうなので気をつけて。お気に入りのカフェで気分転換するなど、好きなことを楽しむようにしましょう。
★ワンポイントアドバイス★
友人と好みや興味・関心が合わなくなったとしても、落ち込まないようにしましょう。違いを理解しながら、穏やかに接していくといいかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【乙女座（おとめ座）】
今週は、用事が多く忙しい日々を過ごすことになりそう。心の余裕がなくなると、感情的になってしまいそうなので気をつけて。お気に入りのカフェで気分転換するなど、好きなことを楽しむようにしましょう。
友人と好みや興味・関心が合わなくなったとしても、落ち込まないようにしましょう。違いを理解しながら、穏やかに接していくといいかも。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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