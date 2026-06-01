今回は、女友達が夫に反撃してくれたエピソードを紹介します。

自分勝手な夫にムカムカしていたけど…

「子どもができて以来、夫の自己中でモラハラなところが目立つようになりました。子どもが3歳になり、仕事を再開したいと夫に相談したときも、『家のことが完璧にできるならいいけど』と偉そうな態度で、ムカムカしました。

それに夫は育児を一切してくれないし、私が休みの日に友達と出かけたくて、『子どもを少し見てほしい』とお願いしても、『育児は母親の仕事だろ？』『俺に丸投げするな』と言ってくるんです……。

そんなある日、夫は友達複数と遠方まで遊びに行ってしまいました。遊びに行った友達は私の友達でもあり、その中には私が仲のいい女友達もいたのですが、女友達は夫に『あんた、〇（私）に育児も家事も丸投げで、〇がひとりで遊びに行くのも許さないんだって？』『なんで母親だけ遊んじゃダメなの？』と言ってくれたようです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 夫は、この女友達の発言に対し、何も言い返せなかったそうです。これを機に、夫が心を入れ替えてくれるといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。