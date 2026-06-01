５月２９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８７．３６ドル（－１．５４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５９３．０ドル（＋６０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７５６１．６セント（－２．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１０．５０セント（－１３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４６．７５セント（－９．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８６．７５セント（－７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３８０．４５（－４．１６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８７．３６ドル（－１．５４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５９３．０ドル（＋６０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７５６１．６セント（－２．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１０．５０セント（－１３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４６．７５セント（－９．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８６．７５セント（－７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３８０．４５（－４．１６）
出所：MINKABU PRESS