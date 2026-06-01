・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８７．３６ドル（－１．５４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４５９３．０ドル（＋６０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７５６１．６セント（－２．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６１０．５０セント（－１３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４６．７５セント（－９．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１８６．７５セント（－７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３８０．４５（－４．１６）

出所：MINKABU PRESS