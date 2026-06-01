デル・テクノロジーズ、新“Dell Sシリーズ”を発売　AMD Ryzen AI 400搭載でOLED標準装備

デル・テクノロジーズは、Dell Plusの後継となる新ブランド“Dell Sシリーズ”として、AMD Ryzen AI 400シリーズを搭載したCopilot+ PC準拠の『Dell 14S』『Dell 16S』、およびAMD Ryzen 100シリーズ搭載の『Dell 15』を発売した。

『Dell 14S』（DS14265）は、外出時の利用を想定した薄型モバイルノートパソコン。OLEDディスプレイを標準搭載しており、FHD+、300nits、120Hz、100% DCI-P3に対応する。非光沢パネルと光沢のGorilla Glassタッチパネルから選択可能となっている。本体の薄さは約1.14～1.53cm、重量は非タッチモデルが1.46kg、タッチモデルが1.51kg。カラーは非タッチモデルがフロストブルー、タッチモデルがセレスティアル ブルーの2種類が用意される。

『Dell 16S』（DS16265）は、クリエイターやプロフェッショナル向けに16:10の16インチディスプレイを採用したモデル。2.8K解像度、400nits、120Hz、100% DCI-P3に対応するOLEDの光沢Gorilla Glassタッチパネルを標準搭載する。本体の薄さは約1.14～1.53cm、重量は1.75kg（タッチ）。カラーはセレスティアル ブルーのみとなる。

両製品はLPDDR5Xの7500 MT/sデュアルチャネルメモリーを搭載し、USB 4.0 Type-C×2、HDMI 2.1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、グローバル ヘッドセットポート、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.6に対応する。Copilotキー付きのバックリット キーボードを採用し、『Dell 16S』にはテンキーが付属する。3ピースのアルミニウム製シャーシに、3連ヒンジ設計を組み合わせ、精密にドリル加工された通気口でエアフローを促進する。オーディオはデュアル4Wスピーカーとスマート アンプを搭載。AI自動フレーミング機能を備えたWindows Hello対応のフルHD IR Webカメラも搭載される。

サステナビリティ面では、ポストコンシューマー再生プラスチックをノートパソコン シャーシに最大40%、ベゼルとスピーカー ハウジングに50%、オーシャンバウンド プラスチックをファン ハウジングに25%、再生アルミニウムをトップ カバーとパーム レストに50%、再生コバルトをバッテリーに50%使用している。付属アダプターにはポストコンシューマー再生プラスチックを95%使用し、出荷時の梱包には100%再生素材または再生可能な素材を使用する。ENERGY STARの認証を取得し、Climate+対応のEPEAT Goldにも登録済み。

『Dell 15』（D15265）は、AMD Ryzen 7 160プロセッサーを搭載した日常利用向けモデル。300nitsの輝度を備えた15インチディスプレイを採用し、3辺にスリム ベゼルを配置することで画面スペースを最大限に活用する。インターフェースはUSB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 2.0×1、HDMI 1.4、ユニバーサル オーディオ ジャックを備える。カラーはプラチナシルバーとカーボンブラックから選択可能。

■製品情報『Dell 14S』（DS14265）メーカー：デル・テクノロジーズカラー：フロストブルー（非タッチ）、セレスティアル ブルー（タッチ）主な仕様：AMD Ryzen AI 400シリーズ プロセッサー、OLEDディスプレイ（FHD+ / 300nits / 120Hz / 100% DCI-P3）、LPDDR5X 7500 MT/s デュアルチャネル、USB 4.0 Type-C×2、HDMI 2.1、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.6、薄さ約1.14～1.53cm、重量1.46kg（非タッチ）/ 1.51kg（タッチ）

『Dell 16S』（DS16265）メーカー：デル・テクノロジーズカラー：セレスティアル ブルー主な仕様：AMD Ryzen AI 400シリーズ プロセッサー、16インチOLEDディスプレイ（2.8K / 400nits / 120Hz / 100% DCI-P3 / 光沢Gorilla Glassタッチパネル）、LPDDR5X 7500 MT/s デュアルチャネル、USB 4.0 Type-C×2、HDMI 2.1、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.6、テンキー付バックリット キーボード、薄さ約1.14～1.53cm、重量1.75kg

『Dell 15』（D15265）メーカー：デル・テクノロジーズカラー：プラチナシルバー、カーボンブラック主な仕様：AMD Ryzen 7 160プロセッサー、15インチディスプレイ（300nits）、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 2.0×1、HDMI 1.4