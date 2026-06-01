２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３６３ドル高 連日で最高値更新 ２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３６３ドル高 連日で最高値更新

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２９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３６３．４９ドル高の５万１０３２．４６ドルと３日続伸。連日で最高値を更新した。米国とイランの停戦延長合意期待が広がり、投資家のリスク許容度が上向いた。ナスダック総合株価指数も最高値を更新した。



ＩＢＭ＜IBM＞とセールスフォース＜CRM＞が急伸。ＨＰ＜HPQ＞とデル・テクノロジーズ＜DELL＞が値を飛ばした。一方、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が軟調。ギャップ＜GAP＞とアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ＜AEO＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は５５．１４ポイント高の２万６９７２．６２と小幅に７日続伸した。マイクロソフト＜MSFT＞やブロードコム＜AVGO＞、マイクロン＜MU＞が買われ、ネットアップ＜NTAP＞やスーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞が大幅高となった。半面、エヌビディア＜NVDA＞やアルファベット＜GOOG＞が冴えない展開。ウォルマート＜WMT＞が株価水準を切り下げた。



出所：MINKABU PRESS