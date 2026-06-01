開催：2026.6.1

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 3 - 2 [Dバックス]

MLBの試合が1日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとDバックスが対戦した。

マリナーズの先発投手はブライス・ミラー、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。

2回裏、6番 コール・ヤング 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 1-0 ARI

6回表、ピッチャー ルイス・カスティジョがワイルドピッチでDバックス得点 SEA 1-1 ARI

6回裏、7番 ドミニク・カンゾーン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 2-1 ARI

8回表、1番 ケテル・マルテ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでDバックス得点 SEA 2-2 ARI

10回裏、7番 ビクトル・ロブレス 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 3-2 ARI

試合は3対2でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのルイス・カスティジョで、ここまで2勝5敗0S。負け投手はDバックスのホナタン・ロアイシガで、ここまで1勝2敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 08:12:20 更新