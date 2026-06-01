開催：2026.6.1

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 9 - 1 [フィリーズ]

MLBの試合が1日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとフィリーズが対戦した。

ドジャースの先発投手は山本由伸、対するフィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインターで試合は開始した。

2回裏、9番 アレックス・フリーランド 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 1-0 PHI

3回裏、5番 カイル・タッカー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 2-0 PHI

4回裏、7番 ライアン・ウォード 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 3-0 PHI、9番 アレックス・フリーランド 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 4-0 PHI

5回裏、7番 アレックス・コール 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 6-0 PHI

6回裏、3番 フレディ・フリーマン 4球目を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 LAD 7-0 PHI

7回裏、6番 マックス・マンシー 8球目を打って右中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 8-0 PHI

8回裏、3番 フレディ・フリーマン 9球目を打ってレフトへの犠牲フライでドジャース得点 LAD 9-0 PHI

9回表、6番 ブライソン・ストット 2球目を打ってセンターへのホームランでフィリーズ得点 LAD 9-1 PHI

試合は9対1でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの山本由伸で、ここまで5勝4敗0S。負け投手はフィリーズのアンドリュー・ペインターで、ここまで1勝6敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、2安打、0打点、打率は.280。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で5.1回を投げ、4安打、0失点、10奪三振、防御率は2.86となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 08:24:20 更新