◇ア・リーグ ホワイトソックス2−1タイガース（2026年5月31日 シカゴ）

ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）は31日（日本時間6月1日）、本拠地でのタイガース戦に「9番・右翼」で先発出場し、2打数1安打だった。

右腕モンテロに対し、3回の第1打席で初球93.7マイルの4シームを打ち、二塁内野安打。俊足で二塁手を慌てさせ、これで前日に続き、2試合連続安打となった。そのどちらも初球を打ったもので、西田は自身のアプローチを「カウントが後ろにいけばいくほど、僕の方が不利になる。やはり打ちづらく絶対になってくる。すごいいい球を投げてくるんで、甘いものが来たら全部打ちにいくようにはしています」と説明した。

これで打率も・235まで戻してきた。それでも西田は「いい感じになってきているんですけど、ちょっと右投手の時にまだ開くんで、それを修正したいですね」と貪欲だ。

ホワイトソックスは1点差の接戦を制し5連勝。西田が加入以降も6勝1敗と好調を継続している。2カードを戦い終えた背番号51は、「マイナー時代から毎日出ていたんで、週6試合に出るのが普通だったんで全然大丈夫です」と元気いっぱい。試合後、メジャーリーガーとしての初の遠征地ミネソタに向かった。（シカゴ・杉浦大介通信員）