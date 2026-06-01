ちいかわキターーーーーッ！！【ガチャ】ぷっくりハートにキュン♡「新商品」をチェック

大流行中の【ガチャ】。トイのクオリティの高さはもちろん、何が出るか分からないワクワク感も魅力です。入れ替わりが早く、売り切れると手に入りにくくなることもあるため、その特別感も人気の理由かも。そんななか新たに登場した「ちいかわ」の新作トイをご紹介します。

ダブルハートが可愛すぎ！

@ftn_picsレポーターHaruさんが「可愛すぎて思わず二度見」したという「ちいかわ ハートのラバーマスコット」。キャラクターのキュートな表情に加えて、ぷっくりとした素材感とデザイン、ハート型の金具と可愛いがギュッと詰まったアイテムです。チョコレートを手に持って美味しそうに頬張る姿は、癒し力も満点です。

おしゃれのアクセントに！

横幅が約6㎝と大きめなので、存在感もバッチリ！ 鍵につけたり、ポーチやバッグにつけたりして一緒にお出かけを楽しむのもあり。インテリアとして飾って置くのもよさそう。全8種類で1回\400（税込）です。人気で早期に売切れる可能性も大！ 気になったら早めにGETして。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N