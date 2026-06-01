◆米大リーグ ドジャース９―１フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に先発し、５回１／３を投げて４安打無失点で、今季最多タイとなる１０奪三振の快投で今季５勝目を挙げた。ドジャースは打線が２ケタ安打をマークするなど、快勝を飾った。

試合後、山本は「練習からコンディションよく投げられていた。自信を持って投げることができました。うまくコントロールしきれてなかったですけど、その分ボールの強さはあったかなと思います」と語った。

山本の初回には思わぬ“珍事”もあった。先頭のメジャートップ２２発のシュワバーをカウント２―２から内角低めに投げ込むと、一時はボールと判定されたが、ＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）チャレンジの末にストライクに覆った。続くターナーを遊ゴロに打ち取ると、続くハーパーもフルカウントから、“ロボ審判”で外角低めのカッターが再びストライク判定に。正確無比なコントロールを見せつけ、“ロボ審判”で２Ｋ。３者凡退で上々の立ち上がりを見せた。

３回まで無安打投球を続けていたが、４回には先頭ターナーに遊撃後方へのポテンヒットを許すと、２死一塁からボームに左前打を許してピンチを招いたが、最後はストットを左飛に打ち取って無失点で切り抜けた。

５回は１死二、三塁でシュワバーを迎えたが、カウント１―２から９７・５マイル（約１５６・９キロ）の外角直球で空振り三振。さらに続くターナーは２球追い込むと、３球目は外角低めいっぱいのシンカー。１度はボールと判定されたが、ＡＢＳチャレンジの末にストライクに。この日３つ目となる“ロボ審判”での三振を奪った。６回は先頭ハーパーに四球を与え、マーシュを３球三振で仕留めたところで降板。本拠地ファンは総立ちとなって盛大な拍手を送った。

打線は２回にフリーランドの適時二塁打で先制すると、３回にはタッカーに右前適時打。４回にはウォードに右翼へメジャー初アーチとなる豪快ソロが飛び出すなど、打線が機能して１３安打で９点を奪い、試合を優位に進めた。