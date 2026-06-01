タレント・安西ひろこが5月30日、自身のインスタグラムを更新。久々にパフェを味わったことやダイエットのルールなどについて触れ、反響を呼んでいる。



【写真】落ち着いたカラーのコーデで久々のパフェ うれしさが顔に出てる

「10代から人より太りやすくて 背も低いから、 ダイエットから →◀ リバウンド 沢山経験してきた」と明かした安西の身長は158センチ。「食べるか、タレント目指すか どちらかにしなさい!」と言われたこともあったという。



「タレントを続けるんだったら 自分の中で決めたルール!!」があると明かし、「ラーメンは年2.3回 甘いものはできるだけフルーツとかに！(小さく冷凍して食べると美味しい) とか、、」と続ける。さらに「ダイエットや減量の話をしたら まだまだ書ききれないくらいで 本1冊位になるくらい」とつづった。



「それより!! 2、3年以上振りに ～パフェ食べたー～」とイチゴがたっぷり入ったスイーツを両手で持って、笑みを浮かべるショットをアップ。「食べたよ～。 パフェの味を忘れていたよー! こんなに美味しいんだね」と久々の味に感動。「3日間くらい夢に出てきた(笑) パフェって幸せになるね」と結んだ。



ファンからは「表情がとても素敵で最高です」「美味しく食べられると幸せだよね」といったコメントや「ストイックで本当に尊敬します」「すごい努力されて今の美しさがあるんですね」と感心も。また「ダイエット本楽しみにしています」と期待する声も寄せられていた。



安西は1979年生まれ、神奈川県出身。96年にデビューし“平成ギャルのカリスマ”として活躍。パニック障害による休業などを経て芸能活動を再開した。2025年12月から急に左耳が聞こえづらくなり、突発性難聴と診断されたことを公表している。



（よろず～ニュース編集部）