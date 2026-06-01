◇ア・リーグ ヤンキース13―8アスレチックス（2026年5月31日 サクラメント）

ヤンキースが31日（日本時間1日）、敵地でのアスレチックス戦の3回に歴史的な猛攻を繰り広げた。

7番のボルピから、何と打者18人を繰り出す攻撃。11安打4四球で13点を奪った。大リーグ公式サイトは、ヤンキースの1イニング13得点は、1920年7月6日のナショナルズ戦の5回に14得点を記録して以降では、球団史上最大のビッグイニングだと伝えた。

1920年当時はベーブ・ルースの全盛期。ルースはその歴史的なイニングに、敬遠と2点適時打を記録した。

今回のヤンキースは、最初の10得点を無死から叩き出した。無死での1イニングの得点としては、少なくとも1974年以降では最多だという。この回、2番打者のライスは2点二塁打と2点三塁打を放ち4打点をマークした。ともに17本塁打で、リーグトップ20本塁打の村上宗隆（ホワイトソックス）を追うライス、ジャッジをはじめ、本塁打は出なかった。

大リーグで1イニングに13得点が記録されたのは、2025年5月23日にレッドソックスがオリオールズ戦の8回に記録して以来となった。