◆なぜプロは「勝率5割」で勝てるのか？

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

「プロの勝率は60％未満」という現実

スクリーニングと企業研究を組み合わせて、丁寧に投資アイデアを見つけていくわけですが、どんなに優秀なファンドマネージャーでも、投資アイデアの平均的な勝率は60％を上回ることはありません。

私の場合も、おそらく勝率は50％台前半ではないかと思います。適切な努力をして「エッジ」を活かせば、勝率50％以上に上げることは可能です。

アイデアの「数」が統計的な勝利を呼び込む

プロでも投資の勝率は5割程度。目指す勝率は50％でいいのですから、それぞれの投資アイデアは、精緻すぎる必要はなく、多くの時間を費やすべきでもありませんが、いい加減すぎてもいけません。

最初こそ投資アイデアを考えるのは大変かもしれませんが、だんだんこなれてくると効率的になってきます。そして、このアイデアを練ることこそが投資で一番楽しくて勉強になる部分なのです。

【解説】投資アイデアを数多く生み出す方法

プロでも勝率5割という事実は、私たち個人投資家にとって「完璧主義からの解放」を意味します。1つの銘柄を徹底的に調べ上げ、「絶対に上がるはずだ」と思い込んでしまうと、予想が外れたときに損切りができず、致命傷を負いかねません。

では、「精緻すぎず、いい加減すぎない」投資アイデアを数多く生み出すにはどうすればよいのでしょうか。3つの視点から解説します。

1.完璧主義を捨て「60点の仮説」を量産する

投資アイデアは、最初から100点満点を目指す必要はありません。「60点程度のシンプルな仮説で十分」です。

大切なのは、その仮説に執着せず、「間違っていたらすぐに撤退すればいい」という身軽なスタンスを持つことです。5割は外れるという前提に立てば、銘柄への過度な思い入れを防ぐことができます。

2.「連想ゲーム」を日常のルーティンにする

アイデア出しを効率化するコツは、日常生活の中で「連想ゲーム」を楽しむことです。例えば、「最近、よく行くスーパーでセルフレジが増えたな」と気づいたら、「レジのメーカーはどこだろう？」「キャッシュレス決済の導入支援をしている企業は？」と連想を広げていきます。そして、気になった企業をスクリーニングツールで検索し、業績やファクターをサクッと確認する。

このサイクルを習慣化すると、次第に効率よく投資アイデアが湧いてくるようになります。

3.知的好奇心がリターンに直結する醍醐味

最初は時間がかかるかもしれませんが、この「仮説思考」と「企業研究」を繰り返すうちに、世の中のニュースがすべて「投資のヒント」に見えてくるはずです。社会の仕組みや経済のトレンドを読み解き、自分の頭で立てた仮説が市場で答え合わせされる。そして、それが利益という形で返ってくる。

これこそが、単なるギャンブルとは違う、株式投資の最大の醍醐味であり、最も知的でエキサイティングな時間なのです。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。