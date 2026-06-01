◆米大リーグ ドジャース９―１フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打で２試合ぶりのマルチ安打を記録した。チームは５カード連続勝ち越し。１８勝１０敗で５月を戦い終えた。

ロバーツ監督の５４歳の誕生日だった５月最終戦。大谷は初回先頭の第１打席で２０１センチの長身右腕・ペインターから右前打を放って４試合連続安打、打者として出場した試合の連続出塁を「１６」に伸ばした。８回無死一塁では右腕ホフマンから打球速度１０１・７マイル（約１６３・７キロ）と痛烈な右前打。打率２割８分に上げて今月を締めた。

「打者・大谷」は今年５月を２５試合で打率２割８分９厘、４本塁打、１８打点で終えた。昨季は２７試合で打率３割９厘、２７打点、球団＆自己最多タイ記録の１５本塁打と打ちまくったことを考えると、やや控えめな数字だったが、大谷といえば“ミスター・ジューン”として６月に絶好長期を迎えることが多い。２３年の１５発を含めて月別最多の６２本塁打をマークしており、今年も爆発が期待される。

２９日（同３０日）には６年連続２ケタ本塁打となる１０号ソロを含む今季最多タイの３安打。「センター中心にいい感じで打てている。あとは打球角度がしっかり出てくれば、長打になるのかなと思います」と手応えを口にしていた。今季は開幕から二刀流で稼働しており、ドジャース移籍後の２４、２５年とは状況が異なるが、この男ならやってくれるに違いない。