adieu（上白石萌歌）の新曲「Wanna me」が、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』2クール目EDテーマに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

adieu（上白石萌歌）の新曲「Wanna me」がTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』2クール目EDテーマに決定、併せて同曲を収録したシングルCDが2026年7月29日に発売することが決定した。

新曲「Wanna me」は、シンガーソングライター柴田聡子による作詞・作曲。孤独や弱さを抱えつつも、自分を信じて奮闘し、仲間と絆を育んでいくローゼマイン。そんな彼女の内外にある心強さを、自分らしさを歌い手のadieuが語り部のように寄り添い、聴く人すべての心に響くよう描いた楽曲となっている。

商品はBDを同梱した 「初回生産限定盤」、「期間生産限定盤（アニメ描きおろしイラストジャケット）」の計2形態での発売を予定している。

「初回生産限定盤」には、昨年2025年9月にKT Zepp Yokohamaにて行われたadieu LIVE 2025 à la plumeのライブ映像が収録される。

●リリース情報

7月29日発売

「Wanna me」

【初回生産限定盤（CD+BD）】

品番：SRCL-13745〜6

価格：￥7,000（税込）

＜CD＞

Wanna me、そのほか未定

＜BD＞

adieu LIVE 2025 à la plume

Making of adieu LIVE 2025 à la plume

【通常盤（CD ONLY）】

品番：SRCL-13747

価格：￥1,500（税込）

＜CD＞

Wanna me、そのほか未定

予約はこちら

https://adieu.lnk.to/Wanname_PKG

※内容は変更になる場合があります

※店舗別特典の内容、絵柄は後日解禁となります。

●作品情報

『本好きの下剋上 領主の養女』



読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 毎週土曜夕方5時30分枠 ※一部地域を除く

TOKYO MX 毎週月曜よる9時25分

AT-X 毎週火曜よる9時

【スタッフ】

原 作 香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）

原作イラスト 椎名優

漫 画 波野涼

監 督 岩崎良明

シリーズ構成 國澤真理子

キャラクターデザイン 簑輪愛子

色彩設計 近藤牧穂

美術設定 田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛

美術監督 田村せいき

撮影監督 小池真由子

編集 増永純一

音響監督 渡辺淳

音響効果 倉橋裕宗

音 楽 未知瑠

アニメーションプロデューサー 吉信慶太

アニメーション制作 WIT STUDIO

＜イントロダクション＞

「本がなければ作ればいい！」

ひとりの少女の情熱が世界を動かす――

魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞

書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。

下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。

大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて――

常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、

ローゼマインの闘いが始まる！

＜adieuプロフィール＞

上白石萌歌のクリエイティブコンソーシアム。 2017 年秋、映画「ナラタージュ」同名主題歌シングルにてデビュー。

その歌声は、[時を止める歌声]と称され、多くの反響を呼ぶ。

2019年、1st miniAL「adieu 1」リリース

2021年、2nd miniAL「adieu 2」リリース 初のワンマンLIVE「adieu First Live 2021 -à plus- 」を東京・Zepp DiverCity にて開催

2022年9月、3rd mini AL「adieu 3」リリース 初TOUR「adieu Tour 2022 -coucou-」9月東京・LINE CUBE SHIBUYA、10月大阪・な んばHATCHにて開催

2023年7月、自身初の映像作品となる、 「[adieu TOUR 2022 -coucou-] at LINE CUBE SHIBUYA 2022.9.24」をリリース 8 月にはスタンディングでのワンマンライブ、「coucou -夏のつどい-」を渋谷WWW Xにて 開催

2024年11月、約2年ぶりのアルバム「adieu 4」をリリース。 8 月には自身初の夏フェスとなる「SUMMER SONIC」にも出演し、 12 月開催のワンマンライブ「adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-」もソールドアウト。

2025年には海外、香港でのフェスに招聘されるなど活躍の幅を拡げ、本年は4月に5枚目となるEP「adieu 5」をリリースした。

(C) 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６

関連リンク

『本好きの下剋上 領主の養女』公式サイト

https://booklove-anime.jp/

adieuオフィシャルサイト

https://www.adieu-web.com/