adieu（上白石萌歌）の新曲「Wanna me」が、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』2クール目EDテーマに決定！
adieu（上白石萌歌）の新曲「Wanna me」がTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』2クール目EDテーマに決定、併せて同曲を収録したシングルCDが2026年7月29日に発売することが決定した。
新曲「Wanna me」は、シンガーソングライター柴田聡子による作詞・作曲。孤独や弱さを抱えつつも、自分を信じて奮闘し、仲間と絆を育んでいくローゼマイン。そんな彼女の内外にある心強さを、自分らしさを歌い手のadieuが語り部のように寄り添い、聴く人すべての心に響くよう描いた楽曲となっている。
商品はBDを同梱した 「初回生産限定盤」、「期間生産限定盤（アニメ描きおろしイラストジャケット）」の計2形態での発売を予定している。
「初回生産限定盤」には、昨年2025年9月にKT Zepp Yokohamaにて行われたadieu LIVE 2025 à la plumeのライブ映像が収録される。
●リリース情報
7月29日発売
「Wanna me」
【初回生産限定盤（CD+BD）】
品番：SRCL-13745〜6
価格：￥7,000（税込）
＜CD＞
Wanna me、そのほか未定
＜BD＞
adieu LIVE 2025 à la plume
Making of adieu LIVE 2025 à la plume
【通常盤（CD ONLY）】
品番：SRCL-13747
価格：￥1,500（税込）
＜CD＞
Wanna me、そのほか未定
予約はこちら
https://adieu.lnk.to/Wanname_PKG
※内容は変更になる場合があります
※店舗別特典の内容、絵柄は後日解禁となります。
●作品情報
『本好きの下剋上 領主の養女』
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 毎週土曜夕方5時30分枠 ※一部地域を除く
TOKYO MX 毎週月曜よる9時25分
AT-X 毎週火曜よる9時
【スタッフ】
原 作 香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）
原作イラスト 椎名優
漫 画 波野涼
監 督 岩崎良明
シリーズ構成 國澤真理子
キャラクターデザイン 簑輪愛子
色彩設計 近藤牧穂
美術設定 田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛
美術監督 田村せいき
撮影監督 小池真由子
編集 増永純一
音響監督 渡辺淳
音響効果 倉橋裕宗
音 楽 未知瑠
アニメーションプロデューサー 吉信慶太
アニメーション制作 WIT STUDIO
＜イントロダクション＞
「本がなければ作ればいい！」
ひとりの少女の情熱が世界を動かす――
魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞
書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。
下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。
大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて――
常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、
ローゼマインの闘いが始まる！
＜adieuプロフィール＞
上白石萌歌のクリエイティブコンソーシアム。 2017 年秋、映画「ナラタージュ」同名主題歌シングルにてデビュー。
その歌声は、[時を止める歌声]と称され、多くの反響を呼ぶ。
2019年、1st miniAL「adieu 1」リリース
2021年、2nd miniAL「adieu 2」リリース 初のワンマンLIVE「adieu First Live 2021 -à plus- 」を東京・Zepp DiverCity にて開催
2022年9月、3rd mini AL「adieu 3」リリース 初TOUR「adieu Tour 2022 -coucou-」9月東京・LINE CUBE SHIBUYA、10月大阪・な んばHATCHにて開催
2023年7月、自身初の映像作品となる、 「[adieu TOUR 2022 -coucou-] at LINE CUBE SHIBUYA 2022.9.24」をリリース 8 月にはスタンディングでのワンマンライブ、「coucou -夏のつどい-」を渋谷WWW Xにて 開催
2024年11月、約2年ぶりのアルバム「adieu 4」をリリース。 8 月には自身初の夏フェスとなる「SUMMER SONIC」にも出演し、 12 月開催のワンマンライブ「adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-」もソールドアウト。
2025年には海外、香港でのフェスに招聘されるなど活躍の幅を拡げ、本年は4月に5枚目となるEP「adieu 5」をリリースした。
(C) 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
関連リンク
『本好きの下剋上 領主の養女』公式サイト
https://booklove-anime.jp/
adieuオフィシャルサイト
https://www.adieu-web.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優