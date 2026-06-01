【更年期】40代半ばから女性ホルモンが急減！体調や気分の激しい変動に振り回されないための基礎知識【眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話】

不調に悩まされない体になる更年期のしくみ

更年期はいつから始まるの？

40代は女性の体の大きな転換期

「更年期」は、一体いつから始まるのでしょうか。一般的には、閉経の前後5年ずつ、合計10年を更年期といいます。では閉経はいつ訪れるのかというと、多くの場合、50歳前後。卵巣機能が低下し、それに伴い女性ホルモンの分泌が急激に減少します。

しかし、女性ホルモンの分泌や卵巣機能の低下は、実はもっと早い時期から始まっています。これらの働きが最も安定しているのは、10代後半から30代後半まで。この間は「性成熟期」と呼ばれ、最も妊娠に適している時期ともいえます。

けれども30代後半を過ぎると、早くも卵巣機能が低下していきます。そして40代半ばにさしかかると、女性ホルモンの分泌が急激に減少。そのため、この時期にさまざまな不調を感じる女性が現れ始めるのです。そして、50代に入る頃には多くの女性が閉経を迎えます。つまり、40代は女性の体の大きな転換点にあたる時期といえます。その後の50～55歳ぐらいまでは、更年期の真っただ中。不調を経験することも少なくありませんが、60歳を過ぎた頃には女性ホルモンのゆらぎからようやく解放され始めます。

このように女性の人生は女性ホルモンに振り回されるものであると、あらかじめ知っておくことが大切です。

女性ホルモンの変化イメージ

【小波期】45歳くらいから女性ホルモン（エストロゲン）の分泌が減少

体調や気分の変動が激しくなる時期。一番わかりやすいサインが「生理の周期」。短くなったと感じたら更年期のはじまりかもしれません。

【大嵐期】50歳前後で閉経を迎える人が増える

閉経前後は、女性ホルモンの急減による不調がピークに現れやすい大嵐期。この本では、大嵐に困らずにすむコツや、抜け方を紹介します。

【凪期】55歳以降は症状の不安定さから解放

心身の不調が出る大嵐期を抜けて、症状が落ち着いてくる時期。ここからは、その先の人生を健康に楽しく生きていくための対策を考えていきましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話』著：高尾 美穂

【著者紹介】

高尾美穂（たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。東京慈恵会医科大学大学院修了。同大学附属病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道の副院長に就任。日本スポーツ協会公認スポーツドクターで、ヨガ指導者でもある。「すべての女性に、よりよい未来を」をモットーに、医療、ヨガ、スポーツの３つの活動を通じ、専門的な知識をわかりやすく伝える啓発活動にも積極的に取り組み、テレビなどのメディア出演、講演活動、stand.fm「高尾美穂からのリアルボイス」でメッセージを発信するなど、多方面で活躍中。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』（清流出版）『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など著書多数。