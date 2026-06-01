日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3025（-17.0　-0.56%）
ホンダ　1433（-19.5　-1.34%）
三菱ＵＦＪ　2980（-19　-0.63%）
みずほＦＧ　7143（-52　-0.72%）
三井住友ＦＧ　5832（+13　+0.22%）
東京海上　7073（-38　-0.53%）
ＮＴＴ　150（+0.5　+0.33%）
ＫＤＤＩ　2738（-0.5　-0.02%）
ソフトバンク　215（-0.3　-0.14%）
伊藤忠　1918（-17.5　-0.90%）
三菱商　5025（-40　-0.79%）
三井物　5259（-31　-0.59%）
武田　5084（-34　-0.66%）
第一三共　2672（-28.5　-1.06%）
信越化　7699（-59　-0.76%）
日立　5168（+2　+0.04%）
ソニーＧ　3435（-9　-0.26%）
三菱電　6515（-43　-0.66%）
ダイキン　23093（-192　-0.82%）
三菱重　3781（-25　-0.66%）
村田製　10097（+472　+4.90%）
東エレク　54125（+1705　+3.25%）
ＨＯＹＡ　27089（+9　+0.03%）
ＪＴ　6129（-38　-0.62%）
セブン＆アイ　1843（-16.5　-0.89%）
ファストリ　82674（+344　+0.42%）
リクルート　10671（+101　+0.96%）
任天堂　7103（-45　-0.63%）
ソフトバンクＧ　7533（+42　+0.56%）
キーエンス（普通株）　80110（0　0.00%）