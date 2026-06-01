日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3025（-17.0 -0.56%）
ホンダ 1433（-19.5 -1.34%）
三菱ＵＦＪ 2980（-19 -0.63%）
みずほＦＧ 7143（-52 -0.72%）
三井住友ＦＧ 5832（+13 +0.22%）
東京海上 7073（-38 -0.53%）
ＮＴＴ 150（+0.5 +0.33%）
ＫＤＤＩ 2738（-0.5 -0.02%）
ソフトバンク 215（-0.3 -0.14%）
伊藤忠 1918（-17.5 -0.90%）
三菱商 5025（-40 -0.79%）
三井物 5259（-31 -0.59%）
武田 5084（-34 -0.66%）
第一三共 2672（-28.5 -1.06%）
信越化 7699（-59 -0.76%）
日立 5168（+2 +0.04%）
ソニーＧ 3435（-9 -0.26%）
三菱電 6515（-43 -0.66%）
ダイキン 23093（-192 -0.82%）
三菱重 3781（-25 -0.66%）
村田製 10097（+472 +4.90%）
東エレク 54125（+1705 +3.25%）
ＨＯＹＡ 27089（+9 +0.03%）
ＪＴ 6129（-38 -0.62%）
セブン＆アイ 1843（-16.5 -0.89%）
ファストリ 82674（+344 +0.42%）
リクルート 10671（+101 +0.96%）
任天堂 7103（-45 -0.63%）
ソフトバンクＧ 7533（+42 +0.56%）
キーエンス（普通株） 80110（0 0.00%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3025（-17.0 -0.56%）
ホンダ 1433（-19.5 -1.34%）
三菱ＵＦＪ 2980（-19 -0.63%）
みずほＦＧ 7143（-52 -0.72%）
三井住友ＦＧ 5832（+13 +0.22%）
東京海上 7073（-38 -0.53%）
ＮＴＴ 150（+0.5 +0.33%）
ＫＤＤＩ 2738（-0.5 -0.02%）
ソフトバンク 215（-0.3 -0.14%）
伊藤忠 1918（-17.5 -0.90%）
三菱商 5025（-40 -0.79%）
三井物 5259（-31 -0.59%）
武田 5084（-34 -0.66%）
第一三共 2672（-28.5 -1.06%）
信越化 7699（-59 -0.76%）
日立 5168（+2 +0.04%）
ソニーＧ 3435（-9 -0.26%）
三菱電 6515（-43 -0.66%）
ダイキン 23093（-192 -0.82%）
三菱重 3781（-25 -0.66%）
村田製 10097（+472 +4.90%）
東エレク 54125（+1705 +3.25%）
ＨＯＹＡ 27089（+9 +0.03%）
ＪＴ 6129（-38 -0.62%）
セブン＆アイ 1843（-16.5 -0.89%）
ファストリ 82674（+344 +0.42%）
リクルート 10671（+101 +0.96%）
任天堂 7103（-45 -0.63%）
ソフトバンクＧ 7533（+42 +0.56%）
キーエンス（普通株） 80110（0 0.00%）