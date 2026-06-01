東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.27　高値159.38　安値159.10

159.68　ハイブレイク
159.53　抵抗2
159.40　抵抗1
159.25　ピボット
159.12　支持1
158.97　支持2
158.84　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1659　高値1.1686　安値1.1625

1.1749　ハイブレイク
1.1718　抵抗2
1.1688　抵抗1
1.1657　ピボット
1.1627　支持1
1.1596　支持2
1.1566　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3456　高値1.3485　安値1.3408

1.3568　ハイブレイク
1.3527　抵抗2
1.3491　抵抗1
1.3450　ピボット
1.3414　支持1
1.3373　支持2
1.3337　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7810　高値0.7847　安値0.7796

0.7890　ハイブレイク
0.7869　抵抗2
0.7839　抵抗1
0.7818　ピボット
0.7788　支持1
0.7767　支持2
0.7737　ローブレイク