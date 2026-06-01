東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.27 高値159.38 安値159.10
159.68 ハイブレイク
159.53 抵抗2
159.40 抵抗1
159.25 ピボット
159.12 支持1
158.97 支持2
158.84 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1659 高値1.1686 安値1.1625
1.1749 ハイブレイク
1.1718 抵抗2
1.1688 抵抗1
1.1657 ピボット
1.1627 支持1
1.1596 支持2
1.1566 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3456 高値1.3485 安値1.3408
1.3568 ハイブレイク
1.3527 抵抗2
1.3491 抵抗1
1.3450 ピボット
1.3414 支持1
1.3373 支持2
1.3337 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7810 高値0.7847 安値0.7796
0.7890 ハイブレイク
0.7869 抵抗2
0.7839 抵抗1
0.7818 ピボット
0.7788 支持1
0.7767 支持2
0.7737 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.27 高値159.38 安値159.10
159.68 ハイブレイク
159.53 抵抗2
159.40 抵抗1
159.25 ピボット
159.12 支持1
158.97 支持2
158.84 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1659 高値1.1686 安値1.1625
1.1749 ハイブレイク
1.1718 抵抗2
1.1688 抵抗1
1.1657 ピボット
1.1627 支持1
1.1596 支持2
1.1566 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3456 高値1.3485 安値1.3408
1.3568 ハイブレイク
1.3527 抵抗2
1.3491 抵抗1
1.3450 ピボット
1.3414 支持1
1.3373 支持2
1.3337 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7810 高値0.7847 安値0.7796
0.7890 ハイブレイク
0.7869 抵抗2
0.7839 抵抗1
0.7818 ピボット
0.7788 支持1
0.7767 支持2
0.7737 ローブレイク