マルゲリータ・ボトルワイン半額のキャンペーンも！カジュアルイタリアン「タヴェルネッタ サルヴァトーレ 新横浜」が6月1日にオープン。
ワイズテーブルコーポレーションが展開するカジュアルイタリアン「SALVATORE CUOMO（サルヴァトーレ クオモ）」の新店舗「Tavernetta Salvatore 新横浜（タヴェルネッタ サルヴァトーレ新横浜）」が、2026年6月1日、ダイワロイネットホテル新横浜1階にオープン。あわせて、オープンキャンペーンも実施されます。
デリバリー対象のキャンペーンも
「Tavernetta Salvatore 新横浜」は、本場の味を継承した窯焼きナポリピッツァをはじめ、旬の食材を取り入れたパスタや季節料理をアットホームな空間で楽しめるイタリアンレストランです。
ホテル併設で横浜アリーナからも近く、日産スタジアムも徒歩圏内の立地で、ライブ・スポーツ観戦・イベント前後の食事などにもぴったり。さらにモーニング・ランチ・カフェ・ディナーと終日営業し、テイクアウト・デリバリーにも対応しています。
今回のオープンを記念し、期間限定のキャンペーンが展開されます。
・第1弾：人気No.1ピッツァ「マルゲリータ」50％OFF
6月1日から7日までは、ディナータイム限定で「マルゲリータ」が通常価格から50%OFFでオーダーすることができます。
イートインMサイズは通常価格2420円のところ1210円に、テイクアウトLサイズは通常価格2754円のところ1377円に。
また、6月3日から9日まではデリバリー限定で「マルゲリータ」Lサイズが通常価格2754円のところ、半額の1377円で楽しめます。
・第2弾：Salvatore Cuomo プライベートボトルワインが50％OFF
6月8日から14日までは、ディナータイム限定でスパークリング・白・赤の「Salvatore Cuomoプライベートボトルワイン」が通常価格から50％OFFで楽しめます。
営業時間は以下の通り。
・モーニング：6時30分から10時（ラストオーダー9時30分）
・ランチ：11時30分から14時30分（ラストオーダー14時30分）
・カフェ：14時30分から17時
・ディナー：17時から23時（ラストオーダー22時30分）
ディナータイムは、ひとり330円のチャージ・サービス料が発生します。
店舗の詳細は、公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部