マルゲリータ・ボトルワイン半額のキャンペーンも！カジュアルイタリアン「タヴェルネッタ サルヴァトーレ　新横浜」が6月1日にオープン。

ワイズテーブルコーポレーションが展開するカジュアルイタリアン「SALVATORE CUOMO（サルヴァトーレ クオモ）」の新店舗「Tavernetta Salvatore 新横浜（タヴェルネッタ サルヴァトーレ新横浜）」が、2026年6月1日、ダイワロイネットホテル新横浜1階にオープン。あわせて、オープンキャンペーンも実施されます。

デリバリー対象のキャンペーンも

「Tavernetta Salvatore 新横浜」は、本場の味を継承した窯焼きナポリピッツァをはじめ、旬の食材を取り入れたパスタや季節料理をアットホームな空間で楽しめるイタリアンレストランです。

ホテル併設で横浜アリーナからも近く、日産スタジアムも徒歩圏内の立地で、ライブ・スポーツ観戦・イベント前後の食事などにもぴったり。さらにモーニング・ランチ・カフェ・ディナーと終日営業し、テイクアウト・デリバリーにも対応しています。

今回のオープンを記念し、期間限定のキャンペーンが展開されます。

・第1弾：人気No.1ピッツァ「マルゲリータ」50％OFF

6月1日から7日までは、ディナータイム限定で「マルゲリータ」が通常価格から50%OFFでオーダーすることができます。

イートインMサイズは通常価格2420円のところ1210円に、テイクアウトLサイズは通常価格2754円のところ1377円に。

また、6月3日から9日まではデリバリー限定で「マルゲリータ」Lサイズが通常価格2754円のところ、半額の1377円で楽しめます。

・第2弾：Salvatore Cuomo プライベートボトルワインが50％OFF

6月8日から14日までは、ディナータイム限定でスパークリング・白・赤の「Salvatore Cuomoプライベートボトルワイン」が通常価格から50％OFFで楽しめます。

営業時間は以下の通り。

・モーニング：6時30分から10時（ラストオーダー9時30分）

・ランチ：11時30分から14時30分（ラストオーダー14時30分）

・カフェ：14時30分から17時

・ディナー：17時から23時（ラストオーダー22時30分）

ディナータイムは、ひとり330円のチャージ・サービス料が発生します。

店舗の詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部