『Ｑさま!!』で約10年ぶりに“新人大会”を開催！石原伸晃から古内東子まで13名が出場

6月1日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、約10年ぶりに開催する“新人大会”が放送される。

今回は「新人インテリが大激突！ 東大生が選ぶ！歴史に残る“スゴい兄弟”ランキングBEST7」と題し、「世界と日本のすごい兄弟」に関するクイズで「『Ｑさま!!』初出場、もしくは2回目」のメンバーが戦いを繰り広げる。

新人大会に名乗りを上げるのは、今大会最年長・石原伸晃、現役東大大学院に通うフリーアナウンサー・入江あんな、芸人でありながら劇団も主宰するかもめんたる・岩崎う大、東大大学院修了のメンサ会員でスパイス料理研究家の印度カリー子ら13名のメンバー。

ほか、初登場となった「海外の絶景SP」ではあと一歩で優勝という大活躍を見せた俳優・太田裕二、東大卒の若手インテリ芸人であるナユタ・おのはら、京都大学卒のインテリアイドルである櫻坂46の勝又春、テレビ朝日入社13年目の草薙和輝アナウンサーらも参加。

さらに、男性アイドル初の優勝を狙うM!LK・曽野舜太、なぞなぞ作家の高橋けい、赤ちゃんのネタで話題の芸人ネコニスズ・舘野忠臣、QuizKnockの裏方であり哲学者でもある田村正資、そして歌手の古内東子が出場する。

『Qさま!!』常連のロザン・宇治原史規や三浦奈保子らは“見届け人席”から戦いの様子を見守る。

「東大生が選ぶ！歴史に名を残すスゴい兄弟ランキング」には、どんな兄弟が登場するのか？

そして、弟・良純が見つめるなか、兄・石原伸晃は活躍を見せることはできるのか？