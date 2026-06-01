○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・法人企業統計調査
１０：４５　中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１５：００　英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・失業率
２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００　米・建設支出
※シンガポール，マレーシア，タイ，インドネシア市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>

出所：MINKABU PRESS