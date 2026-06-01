１日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・法人企業統計調査
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・失業率
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※シンガポール，マレーシア，タイ，インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・法人企業統計調査
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・失業率
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※シンガポール，マレーシア，タイ，インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>
出所：MINKABU PRESS