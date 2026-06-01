５月２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２７銭前後と前日と比べて３銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円６７銭前後と同１５銭程度のユーロ高・円安だった。



米政府当局者が２８日にイランとの戦闘終結交渉が暫定合意したことを明らかにしたが、協議の行方を見極めたいとしてドル円相場は大きな方向感は出ず、おおむね１５９円２０銭台で推移した。ただ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のボウマン副議長やミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁などＦＲＢ当局者らが、将来的に利上げを行う必要が生じる可能性があるとの見方を示したことがドル買いを下支え。５月のシカゴ購買部協会景気指数が市場予想を上回ったことが分かると１５９円３５銭まで上伸する場面があった。とはいえ、その後はこの日の東京市場でつけた１５９円３８銭が意識される形で上値が重くなった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５９ドル前後と前日と比べて０．０００８ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS