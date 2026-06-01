１日の東京株式市場は主力株を中心に目先スピード警戒感からの利益確定売りを誘い、日経平均株価は軟調な推移が予想される。前週末に１６００円超の上げ幅で６万６０００円台前半まで上値を伸ばし史上最高値を大幅更新したが、きょうは上値が重そうだ。一方、下値では出遅れた向きの押し目買いを誘導し、底堅さを発揮することが予想される。前週末の欧州株市場は高安まちまちだった。そのなか、独ＤＡＸはわずかにプラス圏で着地したが、気迷いムードが強い。米国とイランの間での戦闘終結に向けた動きを見守る動きとなっている。欧州全体の株価動向を示すストックス・ヨーロッパ６００指数は小反発となった。米国株市場ではＮＹダウが３日続伸するなど強調展開が続き、最高値街道を走っている。ＷＴＩ原油先物価格の下落を背景に長期金利の低下基調が続いており、景気敏感株などを中心に買いを集め全体指数を押し上げた。また、ナスダック総合株価指数は小幅ながら７連騰となり、こちらも連日の最高値更新。機関投資家が重視するＳ＆Ｐ５００指数も同じく７日続伸し最高値更新が続いている。半導体関連は跛行色が目立ったが、個別にマイクロン＜MU＞やセールスフォース＜CRM＞が値を飛ばした。名実ともに６月相場入りとなる東京市場だが、米株高や原油安は追い風材料となるも、日経平均は５月下旬以降上値追いを加速し直近７営業日で６５００円あまりも水準を切り上げていることから、短期急騰の反動も意識される。なお、長期金利の低下は好材料で下値も固そうだ。



２９日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比３６３ドル４９セント高の５万１０３２ドル４６セントと３日続伸。ナスダック総合株価指数は同５５．１４ポイント高の２万６９７２．６２だった。



日程面では、きょうは１～３月期の法人企業統計、５月の新車販売台数、５月の軽自動車販売台数など。海外では５月のレーティングドッグ中国製造業購買担当者景気指数、４月のユーロ圏失業率、５月の米ＩＳＭ製造業景況感指数、４月の米建設支出など。なお、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアは休場。



出所：MINKABU PRESS