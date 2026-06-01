さそり座は「自分を磨くと運気がアップする」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2026年6月1日〜6月30日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

2026年の6月は革命的なエネルギーに満ちあふれる時！ ふたご座の天王星＆みずがめ座の冥王星＆おひつじ座の海王星がホロスコープ上で小三角形の配置になることで、世界全体を容赦なくリニューアルさせる神がかりな力が動き出すようになるわよ!! これまでの常識が突然通用しなくなって、新しい時代の価値観に基づく世界が急ピッチで形成されていく……そんな日々にあたふたしちゃうかもしれないけれど、冷静に世界を眺めると、これまでになかったチャンスがたくさんあることに氣づけるようになるはず☆ 革命的な運氣にビクビクすることなく、潔く飛び乗る姿勢が全ての人に求められているとも言えるわよ！

とりあえず大切なのは、夏至を迎える6月21日までに潜在意識を美しく整えていくこと！ というのも、夏至を迎える瞬間のホロスコープではお月さまが天頂（天の一番高い所）に位置していて、お月さまがつかさどる潜在意識の力が「世界を照らす時期」に入っていくことをさりげなく伝えているからよ！

夏至から秋分までの3か月間は、潜在意識が美しく浄化されている人はあっと驚くミラクル＆大成功の人生ラインにいざなわれていくけれど、潜在意識がごちゃごちゃな人はとんでもなくカオスで崖っぷちなシチュエーションが具現化されちゃうかもしれない。あなたの潜在意識の状態が、まるで鏡映しのように、現実の世界へと反映されてくる時期になるってコトなのよね♪

潜在意識を整えるには、自分としっかりと向き合って、隠れていた心の傷や感情的なしこりを丁寧に癒やしていくことがポイント♡ 大自然の美に触れてゆったりと時間を過ごすことや、瞑想や呼吸法などを通じて自分の内側にフォーカスすることで、癒やしに向かう流れがおのずと用意されてくると思うわよ♪ あるいは、子どもの頃に夢中になっていた作品や音楽などに改めて触れることで、インナーチャイルドの傷を癒やすプロセスも宇宙が用意してくれるかも♡

夏至に向けて、自分なりの方法で潜在意識の癒やしに取り組んでみてちょうだいね☆ 癒やされた潜在意識からは「愛の波動」があふれ出してくる。そしてその愛の波動こそが、新しい時代に適応する力となって、すてきな未来を引き寄せる磁石にもなっていくのよのね♡

■さそり座へのメッセージ

ドラマティックな夏に向けて充電の時を迎えたのが、さそり座のあなた!! 夏至を過ぎてからは「あなたの人生が大きく変容する」可能性があるから、今のうちに自分の意識をアップデートしておくのがおすすめよ！

興味のある分野の学びを修得したり、Bodyを整えるべくジムに通ったりするのも吉♪ いずれにしても、飛躍するためのエネルギーが宇宙から届いているから、自分を磨くことを意識して、毎日を過ごしてみてちょうだいね☆ 人によっては月末あたりに摩訶不思議な出来事に遭遇するけど、楽しんで受け止めれば全てはOKよ♡

さそり座のマジカルカラー

ブラック

ブラックをファッションに取り入れると潜在意識が美しく整えられていくかもね♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）